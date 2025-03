Carlos Hipólito: “Leí el texto y dije: lo quiero hacer sí o sí"

Año 1943. Pau Casals es un famoso violonchelista español exiliado en el sur de Francia tras la Guerra Civil española. Con todos sus recursos y su empeño, se dedica a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo. Un día, durante la Segunda Guerra Mundial, en la Francia ocupada por los nazis, recibe una inquietante invitación para tocar ante Hitler.

Pau Casals sabe que negarse a tocar ante el Führer puede acarrearle terribles consecuencias. Estos hechos dramáticos son los que han inspirado a Juan Carlos Rubio y Yolanda García a escribir “Música para Hitler”, una obra de teatro emocionante que recrea no solo la personalidad de uno de los mayores artistas del siglo XX sino también el dilema de defender unos ideales a sabiendas del peligro que conlleva no sucumbir a los deseos del totalitarismo. "Lo que pasó en el interior de esa casa, lo que se dijeron y cómo transcurrió la reunión, no se sabe y es lo que Yolanda Serrano y Juan Carlos Rubio han imaginado para esta obra", ha explicado Carlos Hipólito que encarna al artista catalán.

Música para Hitler estará en los Teatros del Canal del 2 al 20 de abril: “Es una propuesta de Juan Carlos Rubio con un texto extraordinario, hermoso, muy bien construido, dramáticamente es una máquina de relojería", ha indicado Hipólito.

Sobre su personaje el actor ha señalado que: "Era un genio de la música, uno de los músicos más importantes del siglo XX. A día de hoy es considerado uno de los mejores violinistas. Pau Casals era un hombre empático, un tipo ejemplar, beligerante ante los totalitarismos".

El personaje que yo hago es entrañable

A lo largo de la obra se establece una relación entre Pau Casals y el oficial nazi interpretado por Cristóbal Suárez. "Descubrimos en el transcurso de la obra porque el oficial Nazi admira profundamente a Casals", ha indicado Hipólito.