Begoña Oro: "Escribo para los niños porque es el mejor público"

La serie 'La pandilla de la ardilla', 'El dragón de las letras' o 'Los misterios a domicilio' son todo un éxito entre los más pequeños.

Por eso, y por ser un claro ejemplo de esfuerzo y amor por las letras, Begoña Oro es la ganadora del Premio Cervantes Chico 2024.

Nunca es tarde para descubrir un libro de literatura infantil

Dicen los que saben de literatura infantil que estaba cantado, que se lo iba a llevar seguro. Y ella se enteró de que se lo daban cuando volvía de hacer la compra. Y este jueves va a recibir ese reconocimiento en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares.

"El hábito de la lectura se trabaja desde la cuna, se trabaja cantando nanas que es el primer acercamiento a la literatura. Se trabaja leyendo cuentos cuando todavía no saben leer y pasando ese momento, entonces ahí estás asociando la lectura con un momento maravilloso de amor, de estar con tus padres", afirma.

El público infantil da mucho amor y también es muy crítico, no tienen filtros

"Los niños son el mejor público. Cuando voy a los coles, cuando voy a las ferias del libro, a mí me hacen papelitos y me ponen 'Te quiero Begoña Oro'. Y eso no pasa con el público adulto, el público adulto admira a los escritores pero el público infantil te quiere y eso es precioso", confiesa.