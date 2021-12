Sara Escudero: "Me he sentido culpable por mi microenchufe hospitalario"

Sara Escudero reflexiona en Por fin no es lunes sobre que lo fácil, lo cómodo, lo rápido y lo deferente te lo da el poder, que es como un zumo de gomibaya a los osos amorosos, como la pócima de Astérix o como un escaño a un analfabeto.

Explica que hace unos días fue a hacerse una PCR y resulta que conocía al jefe del hospital, que le dijo: "Sara, ¿qué preferencia de resultado tienes?" refiriéndose a si tenía más o menos prisa en saberlo para ponerla como preferente.

"Por mi trabajo le dije que claro, que cuanto antes mejor porque luego había que anular viajes y cosas. Y me puso como preferente para tener el resultado en 12 horas. ¿Sabéis la sensación que me entró de 'uahhhhh, ¡soy una enchufada!'? Me sentía poderosa, the fucking queen".

"Ya lo decía Chaplin: "sin haber conocido la miseria, es difícil valorar el lujo" y yo las he pasado canutas muchos años. Nala y yo hemos vivido situaciones que ahora te llevas las manos a la cabeza en plan 'cómo podía aguantar eso'". "Y entonces, ¿qué he aprendido? Que es muy fácil si no tienes principios/ética/moral/buen corazón, tratar de vivir buscando estos enchufismos día a día. Y lo he aprendido esta semana porque me he sentido culpable por mi microenchufe hospitalario, así os lo digo", cuenta.