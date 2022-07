Sabino Méndez: No hay tiempos pasados ni mejores ni peores

Sabino ha llegado a este tema tras la cumbre de la OTAN. Ha recordado cuando la izquierda no quería entrar en la OTAN y, al final, cambiaron de opinión. ¿Era la izquierda más pacifista y menos militarista? En su opinión no, porque antes había grupos militaristas y que no eran mejores.

Tenemos la tendencia a pensar que cualquier tiempo pasado era mejor, pero a lo mejor lo que teníamos bien era el cuerpo. Creemos que todos a nuestro alrededor ha entrado en decadencia menos nosotros.

El pasado no era ni mejor ni peor, es lo que poseemos con certeza los humanos. El recuerdo del pasado en nuestra mente no se deteriora. Salvo que suframos un deterioro cognitivo, pero mientras estemos bien, el pasado es un recuerdo que siempre quedará ahí.