Sabino Méndez: "Lo más comunicativo está en la piel"

Hablando de quitarle peso a la vida y es que la superficialidad es algo que nos preocupa, esa fachada que nos construimos y con la que nos adornamos para encajar con el resto y para nuestro beneficio; es tanto este nivel de preocupación que puede volvernos locos, por eso le podemos quitar este peso a la vida con la frivolidad, y es que con la situación actual hay ganas de adornarse y ser frívolos, lo demuestra Eurovisión, detalles como la idea de Kardashian vestida como Marilyn Monroe en el met.

Precisamente Marilyn Monroe fue una de las reinas de la frivolidad, abanderada de las apariencias de los años 50, este invento de la superficialidad no es algo actual, ni de los 50, ni del mundo audiovisual, nos remontamos a hace más de dos siglos con la frase "Solo las personas triviales no le dan importancia a las apariencias, el verdadero del mundo es aquello que es visible, no lo que es invisible" de Oscar Wilde, y en esa misma época, Nietze dijo: "Lo más profundo de los seres humanos es la piel", esta línea de pensamiento es contínua, y es que en un autor del siglo XX Josep Pla, en ese contexto de Cataluña de postguerra, fue creando su personaje superficial de pueblerino hasta aplicarlo en su etapa final de su vida, generando así una forma de vender sus libros.

Es algo parecido a lo que hace una chica, en Estados Unidos, huérfana, llamada Norma Jeane, al crear el personaje de Marilyn Monroe para triunfar como actriz en un contexto muy diferente, uno crea una apariencia superficial de un pueblerino rural y otra creó otra de reina del glamour, ambos son muy listos pues saben que si lo hacen bien, gracias a esa superficialidad conectarán con la gente.