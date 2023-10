Sabino Méndez: "Aunque las opciones se nos presenten como una dualidad, la realidad siempre nos muestra una tercera vía"

O blanco o negro. O norte o sur. O Caín o Abel. Se dice que España es un país cainita, pero ¿es eso realmente así? La mejor manera de crear trincheras es plantearlo todo como dualidades, o conmigo o contra mí ¿en serio no hay una tercera vía? Bajo esta premisa nos plantea Sabino Méndez su reflexión de hoy.

Sabino Méndez considera que ese tópico de que seamos un país cainita, de dualidades, no es más que un mito. "Existen muchas cosas que son dadas con la apariencia de dicotomía, de dualidad, cuando la realidad siempre nos muestra la posibilidad de una tercera vía". Nos cuesta encontrar esa tercera vía porque supone un el trabajo de seguir pensando más allá de una opción u otra. Cuando escogemos entre el sí o el no nos estamos quitando un problema de encima. "Un chantaje siempre es una forma de dicotomía. Escoger una tercera vía y decir no a las dicotomías supone decir no a futuros chantajes".