Sabino Méndez: “Tener prisa significa no estar presente en aquello que estás haciendo en cada momento”

La prisa es una mala compañera. Esta semana el gobierno español ha propuesto al europeo que todas nuestras lenguas oficiales han de serlo también en Europa y, además, serlo ya. La respuesta de la Unión ha sido que es un tema que primero se debe estudiar, analizar y debatir, pero nuestro gobierno parece que no quiere ir despacio con este proceso.

Vivimos en un mundo cada vez más acelerado. Estamos atrapados en unas prisas que lo absorben todo y que no nos permite profundizar en los detalles. La prisa mental es muy peligrosa, porque es vivir en lo que hay que hacer después y entonces no prestamos atención a lo que estamos haciendo en el presente. Esa disociación permanente a la que nos lleva estar pensando siempre en lo que vendrá después y no en el ahora es lo que luego nos genera ansiedad y estrés. ¿Nos sirve para algo ir tan deprisa? ¿Tiene algún aspecto positivo?