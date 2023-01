Ignacio Varela: "Shakira no ha hecho nada bueno ni malo, sencillamente quería quedarse a gusto"

La nueva canción de Shakira está siendo un acontecimiento global, solamente hay que ver que ha sido el estreno de una canción más seguido por la gente y un tema musical que sigue dando de qué hablar por su cantidad de alusiones, más explícitas o discretas, que salen a la luz a medida que pasa el tiempo. Esto ha supuesto la creación de un fenómeno social, musical e incluso económico, pero ¿tiene más de fenómeno musical o de fenómeno social?

Según Ignacio Varela, Shakira no ha inventado nada nuevo. Cuando se enteró de que la artista Colombiana había sacado un tema ajustando cuentas con el ex-futbolista Gerard Piqué, se encontró con "un típico producto de estudio con mezclas de sonido bastante bien hechas técnicamente, para una canción rítmica bastante vulgar y con una letra en la que aparecen una catarata de reproches típica de las historias de despecho y de desamor". Esta obra musical, afirma, hubiese sido otra de las canciones comerciales que salen a lo largo de todos los años como 'Despechá' de Rosalía.

Cuando sabes el significado de la canción, se pueden reconocer una serie de mensajes dedicados a su ex y se entiende que el número de visualizaciones no es por la canción sino debido a "la exhibición púbica de la bronca privada de dos famosos". Pero esto no es nada nuevo ya que los artistas siempre han aprovechado los sucesos de sus vidas para crear canciones, contando sus amores y desamores, traiciones, emociones. "Una de las emociones más fuertes, el despecho amoroso", según el escritor, por lo que la canción de Shakira es una "venganza musical con nombre y apellido", aunque tiene varios predecesores como Violeta Parra, la cuál se enamoró de un hombre más joven y hasta que le abandonó y escribió 'Soledad Villamil'.

Se podrían citar muchas canciones de esta temática, la venganza, y no solo de temas relacionados con el amor sino también con la amistad, como por ejemplo en la separación de los Beatles con la canción de John Lennon dirigida a Paul McCartney titulada 'How do you sleep' (Cómo puedes dormir), en el disco de diez canciones 'Blood on the tracks' de Bob Dylan (uno de los mejores discos de todos los tiempo según varias fuentes) que estaban dirigidas a su mujer aunque aseguraba que no eran autobiográficas, Eric Clapton que dedicó la canción 'Layla' a intentar seducir a la mujer que estaba casada con George Harrison. En el ámbito español, encontramos artistas como Joaquín Sabina en '29 días y 500 noches' que podría dirigirse a Cristina Zubillaga.

"En la música en español -contempla Ignacio Varela- hay varios géneros apropiados para la canción venganza: copla, ranchera, bolero, el tango. Si esto de Shakira os parece fuerte, por favor escuchad a Rocío Jurado desahogándose con su exmarido, el boxeador Pedro Carrasco". Aún así, asegura que, en la cumbre de este género con remitente, está 'Rata de dos patas', donde Paquita la del Barrio le dedica unas frases a se exmarido Alfonso Martínez como "rata inmunda", "animal rastrero", "escoria de la vida", o "adefesio mal hecho", entre otros.

Pero esta tendencia a exponer las vidas íntimas y amores, no solo están en las canciones, también se pueden encontrar en obras como 'Los vientos', una obra de Mario Vargas Llosa.

Para finalizar, Ignacio Varela aporta una reflexión que rebaja la revuelta mundial que está ocasionando la canción: "La canción de Shakira puede gustar más o menos como producto musical, que parece ser que es lo que menos le interesa a nadie, pero me parece ridículo por completo convertir esto en un juicio moral o acusarla de algo que muchos no hayan hecho antes que ella. La señora no ha hecho nada bueno ni malo, sencillamente quería quedarse a gusto" y "además ganará un montón de dinero".