Cuando Santiago Abascal anunció que Vox presentaría una moción de censura, nadie esperaba el nombre del candidato, Ramón Tamames, un hombre de casi 90 años que fue un dirigente destacado del Partido Comunista y que lleva muchos años retirado de la política. El martes y el miércoles, se va a tramitar la moción en el Congreso pero desde hace días se conoce el discurso del candidato que se filtró a la prensa. ¿Todo esto es una maniobra política o una chapuza?

Según Ignacio Varela, "el próximo martes asistiremos en el Congreso a un acto de surrealismo político en el que no saldrá nada valioso y quedarán un poco más deteriorados el prestigio del parlamento y la Constitución" debido al maltrato que los políticos llevan a cabo con las instituciones "como si fueran juguetes de goma que lo soportan todo".

Nuestra constitución, según el autor, "copió muchas cosas de la alemana" como la moción de censura constructiva que goza de excepcionalidad en estas esferas y que alberga la destitución de un presidente para reemplazarlo por otro. A raíz de ello, Varela cree que "fusionar en una única votación la censura de uno y la investidura de otro, no es una buena idea" y que, en este caso, se crean situaciones absurdas por el abuso de esta medida. También, asegura, si le preguntasen por un cambio de presidente respondería que sí pero no acudiría a recursos como la moción de censura sino que, por respeto y libertad democrática, dejaría que se acabase la legislatura en menos de diez meses y se eligiese gracias a la voluntad popular.

"Como los alemanes son gente seria, en 50 años solo han usado el artefacto en dos ocasiones", explica el analista político, una medida que no salió pero dejó clara la pérdida de confianza del parlamento y convocó elecciones, en la primera, y que sí fue fructífera en la segunda ocasión. "En ambos casos, rigor institucional impecable y nada de espectáculos de circo", apunta.

Ignacio Varela reafirma también que se puede presentar una moción de censura sin posibilidades de salir adelante como hicieron Felipe González, Hernández Mancha, Pablo Iglesias y Santiago Abascal, que "afrontaron las consecuencias buenas o malas pero no buscar un monigote para esconderse detrás de él y hacer ruido estéril sin ponerse en riesgo". En este caso, añade, Santiago Abascal presenta la moción con este candidato porque sabe que no ganará pero nunca le votaría en una investidura ni le añadirá a las listas. "Quizá Abascal se crea muy astuto por presentar para presidente a un antiguo dirigente comunista pero, como dirían en Galicia, esto es una carallada que no se puede explicar", puntualiza el sospechoso sobre un acto que es un "fraude" y "una picaresca cobarde".

Esto también es una falta de profesionalidad, apunta Varela, porque se presentó el 9 de diciembre sin una deliberación reflexiva, estuvo dando vueltas tres meses buscando a alguien para utilizar como imagen, no se estableció ni si quiera un plan, se perdió el control del candidato y "para contemplar la fantasmada, se les filtró el discurso seis días antes de la función". Además, explica que cuando se prepara un gran discurso es como "construir un gran mecano", donde participan muchas personas pero solo dos o tres tienen el mapa completo; pero, en esta ocasión, el discurso se lo ha hecho el candidato en solitario y ya se puede conocer por todo el mundo gracias a las filtraciones.

Como experto en política, Varela cuenta que le "repugnó el Brexit" pero no dejó de "admirar una campaña bien planificada y bien realizada", porque en cualquier acción política siempre se pregunta si está bien o mal, y si está bien hecho o mal hecho. En el caso de Abascal, afirma que estaría mal "para los intereses del país y, además está mal hecha. En lo político y en lo técnico es un desastre sin paliativos".

Por último, el sospechoso concluye diciendo que "el martes, escucharemos por primera vez desde hace mucho tiempo un discurso conceptualmente consistente, bien hilado y pulcramente escrito en un castellano de bastante buena calidad" gracias al candidato, Ramón Tamames, que "dispone de un bagaje intelectual y cultural que es muy superior al del 95% de los miembros de este parlamento". "Esa sería una pieza discursiva muy digna para ser leída en el ateneo o en una sesión de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, pero no punta nada como soporte de una candidatura seria a la presidencia del Gobierno en marzo de 2023" y, citando a Pablo Pombo, "solo nos queda felicitarnos por el hecho de que la extrema derecha española sea la más vaga y la más incompetente de Europa", objeta.