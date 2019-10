Ignacio Varela: "Los indecisos, ni son tantos, ni son tan decisivos"

El sabio de guardia de Por fin no es lunes , Ignacio Varela , reflexiona sobre los llamados 'indecisos', que tanto preocupan en las próximas elecciones del 10 de noviembre . Antes, Isabel Lobo toma uno de sus atajos.

Ignacio Varela reflexiona sobre los votantes indecisos, de los que de repente ya no hablan los medios de comunicación. ¿Han desaparecido?

Pero antes, Isabel Lobo toma uno de sus atajos."Que sí, que sí… Que el voto de los indecisos fue el más vitoreado en las anteriores elecciones. ¿Son tantos como se dice? ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo pone? Para empezar, un indeciso no aguantaría ni un minuto de preguntas del CIS de Tezanos…", se pregunta Lobo.

"En el mes de abril nos pasamos la campaña entera manoseando a los indecisos", reflexiona nuestro sabio de guardia, Ignacio Varela. "Catorce millones de españoles que supuestamente se levantaban torturándose pensando qué votar. Los indecisos son un concepto sociológico indeterminado, como el de 'la gente' o 'el centro'", medita el sabio.

"La verdad es que somos nosotros los que no sabemos a quienes van a votar, no ellos. Son votos inciertos o desconocidos. Y eso sucede porque hay mucha gente que no responde a las encuestas. 4 de cada 5 personas rechazan hacerlas", explica Varlea para hacernos entender este fenómeno.