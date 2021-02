Ignacio Varela: "El límite está en ese punto en el que se pone en peligro la seguridad y la libertad de los demás"

Nuestro sabio de sábado, Ignacio Varela, reflexiona sobre la libertad de expresión. Dice que hay dos debates: el de la libertad de expresión y el de la asimetría moral con la que se aplican ciertos prinicipios.

Ignacio Varela afirma que la libertad de expresión "es sagrada". "El límite está en ese punto en el que se pone en peligro la seguridad y la libertad de los demás".

Asimismo, sostiene que dichos límites tienen que ser objetivos: "Se tiene que limitar por el qué se dice, pero jamás por el quién lo dice".

Dice que ya no no estamos en la cuestión de la libertad de prensa. "En la era digital cada persona es un medio de comunicación. En la red ya no es posible ejercer la censura. Lo que le ha sucedido es el acoso".

"Organizar jaurías en la red es el deporte represivo de los censores del siglo XXI", asegura.