Ignacio Varela: "Si las elecciones fueran mañana, Santiago Abascal podría estar más cerca de Moncloa que Pablo Casado"

La guerra en el PP ha estallado. El jueves por la mañana, la publicación varias informaciones relativas a un supuesto espionaje por parte de la dirección nacional hacia Isabel Díaz Ayuso suponía el detonante de una batalla entre Génova y Sol y cruces de declaraciones entre los principales afectados.

Por ello, nuestro sabio de guardia, Ignacio Varela, plantea una reflexión centrada en el autosabotaje de los partidos y en la necesidad de estos de llevar a cabo acciones y comportamientos a sabiendas del daño que les puede hacer: "Lo que pasó el jueves en el PP pertenece a esta categoría. No es un fallo, sino un acto consciente de autosabotaje colectivo. Todos sus protagonistas saben que se están haciendo daño a sí mismos, al partido y al país. No hay ningún enfoque que permita esperar beneficio alguno para ninguno de ellos. Lo único seguro es que todos saldrán de ella mucho peor de lo que entraron. Es una guerra en la que sólo puede haber derrotados, no vencedores. Y lo peor es que sabiéndolo, lo hacen".

Y para explicarlo se centra en dos noticias, la primera, una encuesta de El Confidencial que asegura que de los votantes del PP, el 59% cree que en esta pelea, es Ayuso quien tiene la razón; el 71% preferiría votar a la presidenta regional para gobernar España; y el 77% creería que el PP tendría más posibilidades de ganar con ella de candidata.

La segunda noticia, el auge cada vez más imparable de Vox con un Santiago Abascal más cerca de La Moncloa que Pablo Casado si en este momento se celebrasen las elecciones generales: "Los expertos calculamos que a lo largo de esta semana, el PP ha perdido más de medio millón de votantes -algunos en favor de Vox y otros a favor de la abstención".