¿Es cierto que 'las mujeres no decapitan y los hombres si' como dicen los criminólogos?

La amiga, Mari Carmen, ha sido detenida por asesinato. La cabeza pertenece a su pareja. Mari Carmen ha ingresado en la cárcel. Los psiquiatras forenses, los expertos en homicidios, los criminólogos se hace cruces con este caso que se sitúa a caballo entre el fetichismos criminal, la psicopatía y lo absurdo.

De ellos hablamos en Piel de policía. Pero no sólo de este caso. Sino de los crímenes con decapitación que forman parte de los anales de la historia de la crónica negra. ¿Será cierto aquellos que nos dicen los criminólogos que "las mujeres no decapitan y los hombres si"? ¿Las mujeres no son violentas y si son sibilinas? ¿Actuó Mari Carmen con la ayuda de un sicario?