Muchas cosas a las que poner música el 2 de mayo

Por fin no es lunes siempre tiene las puertas abiertas a la música. Cada domingo, Alaska se acerca hasta el programa para poner un ratito de música, un poco de banda sonora para mejorar el día. Hoy, 2 de mayo, Olvido y los trabajadores, las madres y Madrid, claro. Esta es la lista de reproducción comentada por Olvido Gara, Alaska en Por fin no es lunes.

La canción del trabajo - Raphael

She Works Hard For The Money - Donna Summer

Mama - Spice Girls

Mama Liked the Roses - Elvis Presley

En Las Calles De Madrid - Loquillo

Madrid - Ariel Rot & The Cabriolets

Todos los fines de semana Por Fin no es lunes te suelta unos buenos "temazos" para ponerle música al domingo con los comentarios y dedicatorias de Olvido y... los trabajadores, las madres y Madrid.