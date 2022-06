Alaska: "Todos somos muy empáticos hasta que alguien te altera y decides no serlo tanto"

'Autostop', de Anna Vissi, ha sido el primer tema que ha sonado hoy en la sección de Alaska en 'Por fin no es lunes', pero antes de entrar en materia ha comentado con Isabel Lobo la necesidad de poner límites a la empatía.

"En Antena 3 me dijeron que era muy empática y que por eso no podían llevarme a programas de debate", ha recordado Alaska, que también ha asegurado que "todos somos muy empáticos hasta que llega alguien que nos altera y entonces ya decidimos no ser tan empáticos"

También ha confesado que no soporta el aire acondicionado, aprovechando que hoy preguntábamos a los oyentes si son frioleros o, por el contrario, sufren más por el calor.

Marvin Gaye, con su tema 'Hitch Hike', y Miley Cyrus, con 'Wrecking Ball' han sido las otras dos elecciones de Alaska.