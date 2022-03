Alaska: "En lo más duro del confinamiento, Mario volvía de la compra llorando por ver la ciudad vacía"

Alaska ha llegado a 'Por Fin No es Lunes' dispuesta a reflexionar sobre el arte. El primer tema que ha traído ha sido precisamente 'Arte Moderno', de Izal, lo que ha dado pie a la artista a reflexionar que, como dice la letra del tema, el arte es "un fenómeno antinatural" en cierto sentido.

"A mí el arte moderno me divierte cuando no hay un discurso pesado. Cuando el artista me cae bien, juega con el concepto y lo cuenta bien", ha dicho, "Si te lo vende como 'vamos a cambiar el mundo'", ha avisado, "entonces 'no, chico, me aburres'", ha asegurado Alaska.

"No es el hecho, es cómo lo cuenta el artista", ha resumido.

Después, ya anticipándose a la iniciativa artística de la que hemos hablado en el programa y que ha llevado a los titulares un pueblo abandonado, ha presentado una canción, 'Ghost Town' que el grupo de ska The Specials dedicaron al Londres de la época de gobierno de Margaret Thatcher en Reino Unido. Al hilo de este tema, Alaska ha recordado que en lo más duro del confinamiento, cuando "paseábamos según la edad, una hora al día", ella sentía muchísma felicidad.

La reacción de su marido, en cambio, era muy diferente: "Aquel Mario Vaquerizo llegaba de la compra llorando por ver la ciudad vacía..." ha contado para presentar a continuación el tercer tema de su sección: 'Living In A Ghost Town', de los Rolling Stones.

Jaime Cantizano le ha preguntado también si era jugadora, al hilo de la pregunta de la semana acerca de la suerte. "Me gusta jugar, sí", ha reconocido, "pero el dinero me da igual". Ha recordado también que uno de sus aniversarios con Mario Vaquerizo acabó en el bingo.