Alaska y los comienzos: ''Yo tenía 14 años iba al colegio y por las tardes ensayaba''

Alaska ha hablado en Por Fin No Es Lunes del grupo que formó con Nacho Canut y Carlos Berlanga hace ya 45 años y ha querido repasar en algunos comienzos, como siempre, a través de la música. La primera canción que ha elegido la colaboradora ha sido una llamada ''Gafas oscuras'' y ha querido que adivinemos quién la cantaba.

''Fuego, fuego usa mi puerta de atrás'' de Electra ha sido la segunda en sonar y Alaska ha dado una información sobre alguien que fue bombero en sus inicios. La siguiente se la ha querido dedicar a Rebeca Marín: ''Macho Man'' de Village People y la última también dedicada, esta vez a Mario Viciosa, ha sido ''We will rock you'' de Queen.