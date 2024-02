Jaime Cantizano: "Será una mañana de Nebulossa"

No tengo nada contra el mes de febrero, bueno ayer sí, pero hoy no después de la que me cayó. Masas de gente, de oyentes que nacieron en febrero, ¿verdad Juan Diego? ¿Qué tienes contra nosotros? Contra los nacidos en este mes, no, contra lo que significa el mes, sí.

Aunque será una mañana de 'Nebulossa', con dirección a Malmo (Suecia), la predicción para hoy nos sigue remitiendo a un tiempo totalmente anticiclónico, con predominio de cielos poco nubosos en todo el país, algo anormal.

En Canarias, intervalos de nubes medias y altas con posibilidad de seguir hablando de calima. Las temperaturas no van a cambiar mucho, pero habrá heladas en Pirineos y en el Sur de la Ibérica.

A esta hora, Madrid 4º, Barcelona 8º, Sta. Cruz de Tenerife 16º, Palma 7º, León 1º, Bilbao 8º, Sevilla y A Coruña 6º, Valencia 8º, Pamplona 2º y podríamos seguir porque las temperaturas nos siguen acompañando de buen ver y buena temperatura en este mes de febrero.

El festoral de 'Por fin no es lunes' es lógico que tenga mucho de carnal, pero no sólo por el Carnaval de Puerto de la Cruz, sino que este domingo se celebra la Feria del Cocido de Lalín, con 56 años de historia. La Fiesta de la Matanza de Ardales, la Romería de San Cecilio (Granada), la Traída de la Virgen de la Luna (Córdoba).