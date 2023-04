Jaime Cantizano pide un debate sereno sobre la gestación subrogada: "Muchas mujeres y sus familias se sienten insultadas por lo que están escuchando"

Esta noticia ha hecho que se mezclen cuestiones que lamentablemente no permiten que haya un debate sereno sobre el asunto fundamental, que es la gestación subrogada. Es imposible el debate porque muchos tampoco lo quieren y tampoco les interesa.

Partiendo de la idea de que se puede estar a favor, en contra, o no tener una opinión formada -porque me he encontrado a muchas personas en mi entorno que me dicen que tienen que entender y saber qué está ocurriendo-. Así que, qué menos que los más encendidos críticos escuchen a algunas de las gestantes o se interesen al menos por aquello que marcan las leyes de Canadá, Estados Unidos, México o más cercanas, en Inglaterra, o más recientemente en Portugal.

Me gustaría transmitir en una idea: en todas ellas, se insiste y se exige que estas mujeres gocen de una situación de equilibrio emocional, económico, familiar suficientemente contrastado y asegurado. Porque qué ocurre por ejemplo, cuando esa mujer decide habitualmente con su pareja ayudar a otras familias. Qué ocurre cuando esa mujer tiene un trabajo, también lo tiene su marido, es fotógrafa o su marido trabaja para el Gobierno americano y no hay necesidades económicas. Tiene además hijos y una vida muy parecida a la nuestra. Qué pasa cuando te sientas con ellos a cenar, a comer, cuando conoces a los hijos, a la familia, cuando os felicitáis las navidades o los cumpleaños de los pequeños, cuando compartís incluso fotos, cuando se plantea viajar en determinado momento a Estados Unidos o Canadá y haya un encuentro.

Esta es la realidad de miles de familias en este país, en España. Nada tiene que ver con lo que se está dibujando en muchos casos. Y yo también estoy en condiciones de asegurar que muchas de estas mujeres se sienten insultadas y sus familias también por los comentarios que se están escuchando.

En España, la gestación subrogada se transmite que es cosa de los famosos. La inmensa mayoría de familias que recurren a ella, hacen un enorme esfuerzo económico y emocional para iniciar el proceso, incluso hipotecándose. Como también hacen un enorme esfuerzo económico y emocional aquellas familias que inician un proceso de fecundación in vitro o una adopción.

Evidentemente, prácticas irregulares y condenables puede haber como en todos los ámbitos, por eso es esencial la regulación, el debate serio y sereno. Sobre todo porque la sociedad va por delante de las leyes.

Me gustaría decir una cosa más: en este momento, hay miles de niños ciudadanos españoles que van al cole, que juegan en los parques con sus amigos, que crecen felices en estos nuevos modelos de familia. Niños que tienen 9, 10, 6, 7, 8 años, que ya manejan el lenguaje y que ya escuchan, y que saben y conocen el significado de determinadas palabras y determinados argumentos: esto me gustaría recordarlo especialmente.

Insisto: el debate tiene que ser sereno y no se deben mezclar varias cosas al mismo tiempo, y la sociedad va siempre por delante de la legislación y de las leyes. Esto ya está ocurriendo e insisto, que se acerquen a la realidad de lo que marca la norma en Canadá, Estados Unidos, México, Grecia, Inglaterra o Portugal. Hablar vamos a tener que hablar en los próximos meses y años, y vamos a tener que actuar y decidir qué modelo queremos y cómo construimos esta realidad.