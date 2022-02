Jaime Cantizano: "Las ondas no entienden de carga viral"

Yo que soy de ver el lado positivo de las cosas, les confieso que le tengo una especial manía al adjetivo. Porque soy positivo, pero hoy en la peor acepción del término, la del test de antígenos. Así que hoy no queda otra, hablo desde mi casa. Hoy Por fin no es lunes, soy Jaime Confinado.

No me queda otra que bromear, pero estoy fastidiado, no tanto en lo físico, sino también en lo emocional. Porque hoy 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio y uno quería salir y estar con los oyentes.

En casa de la familia Ruiz Llorente -con Belén, Nacho y sus hijos, que tienen que estar desayunando a esta hora-, quería estar en el Café Comercial, el mítico, con Alaska. También quería montarme en un taxi con Mayra Gómez Kemp, que muchos piensan "la de la tele", pero no, la de la radio. Y pasar un rato en una plaza con Antonio de la Torre, el de las películas, no, el de la radio. Y no va a poder ser.

O bueno, sí. Porque hace unos días, decidimos en el equipo que ya que la radio hace muchas cosas, íbamos a dedicar el programa a completar la frase "la radio te hace..." y hoy, que la radio me hace echaros de menos, también me va a hacer salir porque las ondas no entienden de carga viral y si el cuerpo no puede ir a la calle, iré en forma de onda.

El micrófono de Por fin no es lunes va a estar en todos los lugares en los que teníamos previsto estar, con el sonido de la vida de fondo, aquello de qué siga el show. Que hoy estemos en la calle dadas las circunstancias es lo mismo que decir que la radio hace que los pequeños milagros ocurran.

Desde hoy, no hay estudio. Dado que el lema elegido por la UNESCO para celebrar este día es "La radio y la confianza", pues eso, confiemos.