Jaime Cantizano: "El entretiempo tiende a desaparecer"

Ahora que hablamos de las primeras nieves en el norte y sistema central, y de una nueva borrasca de nombre 'Blas' con fuertes rachas de viento y olas de hasta 10 metros en Islas Baleares. Ahora que en la Cuenca del Guadalquivir se ha declarado la alerta por sequía porque a los pantanos no llegan al 30% de su capacidad. Ahora que hemos pasado bruscamente de los 23 a los 13 grados, no hay que ser Roberto Brasero para saber que los inviernos no son lo de antes, principalmente porque el entretiempo -un concepto que a mí me parece ligero, feliz o despreocupado-, tiende a desaparecer.

Ya no hay un tránsito pausado que nos lleve del calor al frío y viceversa. No nos da tiempo a ver cómo los días se hacen más cortos, a, por ejemplo -ahora que estamos preocupados con la energía-, dejar en reposo los sistemas de climatización durante un periodo. Pasamos del aire acondicionado a necesitar calefacción sin opción a parar el contador y la carrera de la factura.

Años en los que hemos vivido despreocupadamente en un permanente entretiempo esquivando los rigores. Era casi un estado de ánimo. La posible razón de este cambio o desorden ya la conoce y sobre ello, entre otras cosas, se sigue debatiendo en la Cumbre del Clima de Glasgow.

Ni entretiempo ni medias tintas, ni siquiera caben ya la templanza y los matices cuando miramos al cielo.