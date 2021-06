Isabel Lobo emite en doble frecuencia: crece el equipo de 'Por fin no es lunes'

Isabel Lobo cuenta a los oyentes de 'Por fin no es lunes' que está embarazada. "Ya es hora de hacerlo", ha dicho. "En 'Por fin no es lunes' ha aumentado el equipo trimestralmente, también lo hará la tasa de natalidad… porque aunque a la exuperyana sería algo así como decir que lo 'esencial es invisible a los ojos', a nadie se le ha pasado en los últimos ocho meses y medio que mis proporciones ya no son las mismas que las de antes", indica la periodista.

"Estoy diciendo lo que estoy diciendo… Que llevo emitiendo en doble frecuencia todo este tiempo. Y aquí la comprobación: mientras hemos contado, reído, bailado, atajado y compartido por aquí muchas horas de radio… de haber puesto otro micrófono en mi ombligo, habrían escuchado simultáneamente que otra onda hertziana latía por aquí creando otra galaxia", añade. ¡Nos ha querido mostrar sus latidos!

"El pequeño lobo está a punto de llegar y solo puedo estar agradecida. Pero oye que todavía queda verbena en este programa y en 'Villaplacenta'", ha dicho.

Versión de 'Hijo de la Luna' para Isabel Lobo

Además, el equipo le ha querido hacer un regalo musical por su embarazo. "Todos los días te traigo un regalo musical y hoy también. Robert Calvo nos ha grabado una maravillosa versión de 'Hijo de la Luna' que ha transformado 'Lobo de la Luna'", y que nos ha presentado Juan Diego Guerrero.

La madre de Isabel, Concha Lobo, embarazada de nuestra compañera