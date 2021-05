LA HORA BRAVA

Sara Escudero: "Tenemos las calles, pueblos y campos con más mierda que la funda de un jamón"

Imaginamos que ya eres fan de La Hora Brava de Sara Escudero, pero si, por cualquier extraña razón, aún no has escuchado en Por Fin no es Lunes a Sara Escudero, es un buen momento para hacerlo. Hoy habla de "Guarrismo Ilustrado"