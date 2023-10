El garabato de Isabel Lobo a Juan del Val: "En el caso de que fuera una maleta, nunca me lo perdería"

Vamos a intentar hacerte un garabato de los de verdad. Esta maleta tiene como su dueño afán de provocación porque de lo contrario no la habría abierto y tampoco me habría interesado. Me muero de aburrimiento, como tú.

Pero entre que me arreglaba y me las apañaba, te escuchaba Juan del Val decir que te quedas colgado de muchas cosas, por ejemplo, de la cadena de la cinta de las maletas del aeropuerto, de un perchero de ingresos.

Pero a lo que voy, a la maleta. ¿Qué hay dentro de esa maleta? Pues hay una tele como callejero soñado de Nueva York, un diccionario ilustrado, un folio que pone 'Tertulias', varias tarjetas de visita sin número de teléfono y un llavero sin llaves con un grabado 'Se dice mucho sin decir nada'.

Para devolverte algo primero hay que pillarte y segundo, cuando alguien tiene la suerte de hacerlo, de pillarle, hay que contener las ansias porque es súper pesado, pero aterriza como nadie y les aseguro que en el caso de que él fuera una maleta, yo nunca me lo perdería.