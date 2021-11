Fernando Eiras sobre el vecino que sacude el mantel por la ventana: "No me gustaría estar en el ascensor cuando coincidan los vecinos"

Fernando Eiras hace un repaso a la actualidad que no sale en los medios en la ‘Extra Actualidad’. Arrancamos con lo que más nos gusta, un anuncio de comunidad: "Al vecino que sacude el mantel por la ventana y tira unos líquidos que no sé lo que son, que lo tire en su casa y no a la calle que va toda la mierda. Ellos saben por quién va esto, que luego van de muy finos."

Y continua con unos mensajes "muy profundos" en Tripadvisor: "La mezquita, junto la catedral, son muy bonitas, pero los seguratas son unos imbéciles, sobre todo el que se parece a Chicote, y encima olía a culo, ya que los turistas asiáticos se tiran cada pedo que parece la llamada a la oración". Ante esto no hay más que añadir.

Y, como cada semana, termina con un anuncio de venta de productos de segunda mano en el que destaca uno de una televisión que dice "260 euros. Televisión Smart 64 gigas". Un poco caro, ¿verdad? .