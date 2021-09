Fernando Eiras sobre la casa en venta que ‘no se enseña bajo ningún concepto’: “Lo de menos será la hipoteca”

Fernando Eiras hace un repaso a la actualidad que no sale en los medios en la ‘Extra Actualidad’. Arrancamos con lo que más nos gusta, un anuncio, aunque no sea de una comunidad de vecinos: “Ricardo. Osteopatía cuántica. Tratamientos holísticos. Detecto las partes más afectadas en tu cuerpo y, escuchándolo, genero la manera para que este pueda autorrepararse”. Ante esto, Eiras señala entre risas: ¡Encima no lo repara él! Pues tú me dirás para qué te pago.

Entre otras noticias y anuncios, Fernando Eiras nos trae uno que da un poco de miedo:

“950.000 euros Pozuelo de Alarcón. Zona estación. Casa o chalé independiente en calle San Rafael, 11. Les ruego que no me llamen ya que no les voy a atender por teléfono. La casa no se enseña bajo ningún concepto. ¡Abstenerse inmobiliarias!”.

Entonces, la duda que nos queda es: ¿lo quiere vender o no lo quiere vender?