Fernando Eiras: “30 euros. Test de embarazo positivo. Vendo test de embarazo positivo para broma a marido, novio o amante”

Llega, como cada sábado, Fernando Eiras con su Extra Actualidad. Repaso a noticias y anuncios de segunda mano acompañados de las frases más desafortunadas de gente conocida y no tan conocida. Como la madre que quiso regalarle a su hija su primer "Luisbi" refiriéndose a un bolso de Louis Vuitton.

En los anuncios de segunda mano ha destacado en el que aparece un test positivo de embarazo con el siguiente texto: “30 euros. Test de embarazo positivo. Vendo test de embarazo positivo para broma a marido, novio o amante. Je, je.” Ese "Je, je" lo dice todo.

No pasa un fin de semana en Por Fin no es Lunes que no nos partamos de risa con la Extra Actualidad de Fernando Eiras. Es una sección imprescindible para afrontar el sábado con más ganas aún.