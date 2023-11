Víctor Manuel: "Hay canciones que perduran en el tiempo porque son atemporales"

Hablamos con Víctor Manuel para hacer un repaso a sus más de 600 canciones publicadas durante sus 75 años dedicados a la música. El autor de canciones como 'La Puerta de Alcalá', 'Canción para Pilar' o 'Sólo pienso en ti', hace un pequeño parón durante el viaje de su gira para atendernos al equipo de Por Fin No Es Lunes y compartir algunas anécdotas a lo largo de su carrera. Una gira que toma el nombre de uno de los versos que cantaba junto a Ana Belén, 'el escenario lo cura todo'. "Justo después de la pandemia, en una situación todavía incómoda para todos, después de cada concierto me sentía tan bien que en ese momento sí pensé que el escenario lo cura todo". 75 años para celebrar unas canciones que han sido la banda sonora de muchos, que siguen atrapando a nuevas generaciones y que duran en el tiempo. "Con que me recuerden porque he sido buena persona para mí sería suficiente".