Vicente Marí: "Ibiza está preparada para recibir a todos los visitantes con absoluta seguridad"

Ibiza ya está abierta, de par en par. Abierta por vacaciones. Y se respira tranquilidad y seguridad. El equipo de 'Por fin no es lunes' se ha querido apuntar a este viaje para verlo con sus propios ojos.

Hoy hacemos 'Por fin no no es lunes' también desde un lugar privilegiado dentro de la isla: el Palacio de Congresos de Ibiza, en Santa Eulària. Por ello, queremos hablar con el presidente del Consell, Vicente Marí Torres, sobre la situación de la isla de cara a la temporada de verano. "Estamos abiertos por vacaciones. Este es nuestro lema. Hemos hecho un gran esfuerzo y hemos pasado un invierno muy duro, pero ahora la situación ha cambiado. Ibiza no tiene apenas incidencia ni contagios. Estamos preparados para que vengan los amigos de Ibiza, los turistas, para que disfruten y recuperen esa luz, libertad y alegría que este año todos hemos perdido un poco", comenta Marí.

Los turistas británicos

La situación de la pandemia en Reino Unidos no es del todo favorable. Muchos de los casos de coronavirus registrados pertenecen a la variante india y los positivos aumentan día a día. Países como Francia y Alemania han impuesto restricciones a los británicos. Para Ibiza, ellos son turistas importantes, por lo que esto podría afectar. "Las variantes preocupan, pero de momento aquí la incidencia es nula. Se ha hecho un gran esfuerzo. La vacunación está avanzando y hay que ser optimistas. Esta situación la estamos dejando atrás y qué mejor sitio que Ibiza para recuperar esa libertad y para disfrutar", comenta.

¿Qué se necesita para viajar a Ibiza?

El presidente del Consell de Ibiza nos explica qué es necesario para poder ir a la isla: "Hay controles en puerto y aeropuertos y hay que ir con un test de antígenos o una PCR. Si estás vacunado puedes acceder. Tiene que haber un control porque no queremos que nos pase como el año pasado. Ibiza es un destino seguro y queremos que lo siga siendo".

La hostelería comienza a ver la luz

La hostelería ha pasado uno de los peores momentos en España. Ahora, los que han resistido, se están preparando para la temporada de verano. "Esta pandemia nos ha privado de muchas cosas y también ha dejado por el camino a empresas. La gran mayoría de ellos han hecho un esfuerzo muy grande. Han adaptado sus establecimientos, han aplicado todos los protocolos y se están preparando para trabajar. Esperamos que en el mes de julio la planta turística ya esté en pleno funcionamiento", sostiene. Además, Martí se siente optimista y cree que será "una buena temporada" porque "hay ganas de viajar y de disfrutar". "Nuestra oferta turística está preparada para recibir a todos los visitantes con absoluta seguridad", afirma.

Por otro lado, la moda y la gastronomía también son claves en Ibiza. Por ejemplo, la moda ibicenca cumple 50 años. El 12 de julio se celebrará un desfile para conmemorar este aniversario.