Verónica Casado, presidenta de los Médicos de Familia de España: "La financiación de la Atención Primaria tendría que ser del 25% y es del 15%"

Este primer café de la mañana nos lo vamos a tomar en la consulta de Verónica Casado. Ella se acaba de jubilar, pero de las pasiones una nunca se desvincula. Hemos solicitado la cita previa y podemos acudir a pedirle un diagnóstico, pero no somos nosotros los pacientes, sino su propia vocación, la especialidad que ejerce desde hace más de 40 años: la medicina de familia.

Donde empieza todo. La base del sistema sanitario, los que llegan a resolver hasta el 90% de los problemas de salud que tienen sus pacientes. De hecho, el Banco Mundial asegura que en aquellos países donde la Atención Primaria funciona bien, la secundaria y la terciaria van mejor, hay menos derivaciones a hospitales. Pocas personas nos conocen tanto como nuestro médico de cabecera o así debería ser. Sin embargo estamos viviendo situaciones que ponen en riesgo está atención.

Ya se estima que hay más de 400 plazas sin cubrir en atención primaria. Según datos del Informe de Necesidad de Médicos Especialistas en España, ahora mismo tenemos un déficit de más de 4.500 médicos de familia, algo que va a agravarse en los próximos años y que ya se preveía desde hace tiempo.

Verónica Casado es ahora presidenta de la Academia de Médicos de Familia de España, ella fue consejera de Sanidad en Castilla y León, también ha vivido lo que es tener los mismos pacientes durante más de 35 años y en 2018 fue nombrada Mejor Médica de Familia del Mundo, siendo la primera española que conseguía este reconocimiento, pero su mayor premio es saber que ha ayudado a muchas personas en todos estos años, incluso ha salvado vidas.

Con ella queremos identificar los síntomas que está padeciendo la sanidad en España y averiguar qué medicinas tenemos que ir dándole para intentar encontrar una cura.

Según Casado, el principal problema es la financiación, que según los estudios y las estimaciones, tendría que estar en el 25% y, sin embargo, está entre el 15% y el 18%.

Otro de los problemas que existen es que cada vez se está perdiendo la costumbre de tener un Médico de Familia durante años, debido a los cambios constantes de profesionales y la escasez de los mismos en los centros de salud. Según un estudio realizado en Noruega, aquellas personas que tenían durante 15 años el mismo médico de familia, disminuían en su mortalidad en más de un 25%, además de mejorar de forma espectacular su calidad de vida.

"El objetivo del médico es curar, pero también aliviar, aconsejar y acompañar. Eso lo he hecho con familias durante más de 35 años a las que he visto crecer. He tratado a abuelos, padres, hijos y nietos durante mucho tiempo y eso da mucha sensación de conocimiento y acompañamiento. Para el médico es importante. La tranquilidad que te da saber enfocar una situación es fundamental", explica.