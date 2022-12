Sergio Murillo: "Envejecer también se trata de vivir"

El ciclo vital ha cambiado. Ya no se cuenta tal como lo aprendimos en el colegio las generaciones pasadas: nacemos, crecemos, nos reproducimos, y después el ser humano muere. Ahora se nace, se crece, se sigue creciendo sin poder independizarse, uno se hace adulto y dependiente, se reproduce o no lo hace nunca, porque no se quiere o por la incapacidad de sostener económicamente a una familia. Después se retrasa la jubilación, y más tarde duramos vivos más tiempo y eso implica subsistir con mayor o menor paciencia enfermedades hasta que morimos.

Es decir, que la transición hasta el final de la vida desde lo que se entiende como vejez ya es casi tan larga como la infancia y la adolescencia juntas.

En 'Por fin no es lunes' hemos tratado muy a menudo conceptos que nos hacen fijarnos en esta realidad, como son: el edadismo, la gerontofobia… Y hoy nos encontramos en uno de los lugares que tiene la esperanza de vida más alta de Europa, en Vizcaya.

Aquí, el entorno, estilo de vida, incluso el aire que se respira invita a vivir más. Y aquí van por adelantado, ya se están planteando iniciativas muy interesantes como: el reto de llegar a más edad, pero menos dependientes.

Sobre cómo queremos envejecer, el presente y el futuro que nos espera hablamos con el diputado de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya Sergio Murillo. "Hay muchas probabilidades de que al llegar a una edad seamos dependientes y necesitemos ayuda. Por eso hay que articular esos mecanismos para hacer frente a esa realidad", explica.