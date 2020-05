Roberto Leal: "Todavía no he tenido tiempo de saborear que presento Pasapalabra, estoy en una nube"

En Por fin no es lunes hablamos con el flamante presentador del programa Pasapalabra , que cumple 20 años y que ha vuelto a Antena 3 después de 14.

"Todavía estoy como en una nube", asegura Roberto Leal en Por fin no es lunes, que dice, no ha tenido tiempo para "saborear" todavía el hecho de presentar Palabra. "Cuando te quieres dar cuenta has grabado ya tres o cuatro semanas", explica. Jaime Cantizano sabe bien lo que es presentar Pasalapalabra, ya que sustituyó a Silvia Jato un verano y llego a dar un bote de 2.190.000 euros al concursante Eduardo Benito.

El sevillano ha vuelto también a la que fue su casa; está volviendo a familiarizarse con los pasillos de Atresmedia. Roberto Leal le tiene mucho cariño al edifcio de Atresmedia, porque en los comedores conoció a su mujer. "Todos tienen una historia romántica, yo conocí a mi mujer Sara entre lechugas", bromea. También cuenta que todavía sigue llevándose trabajo a casa y que entrena con frecuencia para poder leer tan rápido.

Sara Escudero ha preparado su propio rosco para Roberto Leal, Jaime Cantizano e Isabel Lobo. Muchos han señalado como algo 'curioso' que presentara Pasapalabra alguien con acento andaluz. "No hablo de la entrevista, pero en la calle me han dicho varias veces: ¡Anda!, un andaluz presentando Pasapalabra", cuenta. Y asegura, que el siempre les responde: "No soy el primero, antes que yo estuvo Jaime Cantizano".

