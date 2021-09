El porqué de los Días Internacionales

¿Sabías que existen más de 780 Días Mundiales e Internacionales? Hoy domingo, 26 de septiembre, es el Día Internacional de las Personas Sordas. También es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Además, es el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria y el Día Mundial de la Anticoncepción y el Día Europeo de las Lenguas y… así podríamos seguir. Porque cada día del calendario está marcado por sus “Días de”. Días mundiales, días internacionales, días europeos, días nacionales… Claro que también están los días que conmemoran celebraciones raras, extrañas o singulares. Porque ¿alguna vez habías oído hablar del Día Mundial del Hijo de en Medio, del Día Mundial de Hablar como un pirata, del Día de los Amores Imposibles o del Día Mundial de Tejer en Público? Pues existen… Pero, ¿de dónde surgen? ¿Cuál es su finalidad?

En Por fin no es lunes, Patricia López, una de las responsables de diainternacionalde.com, una web que lleva más de una década documentado todos estos días mundiales e internacionales, nos da la respuesta. Dice que existen días oficiales y no oficiales. Los oficiales son decretados por organismos de la ONU mientras que los no oficiales surgen de la calle. Se extienden de una ciudad a otra hasta que se hacen mundiales. Su finalidad es movilizar y concienciar a la sociedad a la vez de divertir y compartir aficiones comunes, en el caso de los más bizarros.

Días internacionales raros, bizarros o singulares

¿Sabías que existe el Día Mundial de la Jardinería Nudista? Se celebra el 1 de mayo y consiste en que amantes de la jardinería se reúnen desnudos para plantar. Este día fue fundado por Mark Storey, editor de la revista Nude & Natural y comenzó a extenderse por todo el mundo. Se suele celebrar en mayo, pero en Nueva Zelanda lo celebran en octubre porque coincide con la primavera. Se hacen actos públicos para reivindicar el nudismo y también en el ámbito de lo privado. Curioso también es el Día de los Calcetines Perdidos. Se celebra el 9 de mayo. Los hay blancos, de colores, con rayas o figuras. Y sí, los calcetines tienen su día. La motivación es conectar con las personas a las que también les pasa. Y es que todos perdemos calcetines, aproximadamente 1.200 a lo largo de nuestra vida. Y si lo que te gusta es hablar como un pirata, el 19 de septiembre es tu día, el Día Mundial de Hablar como un Pirata. Esta celebración tan curiosa surgió como resultado de una lesión deportiva durante un partido de raquetbol en el año 1995, entre dos amigos. Esta ocurrencia se fue haciendo cada vez más viral y hoy se celebra en más de 40 países.

Curiosidades de los "Días de"

Los "Días de" están envueltos de curiosidades. Algunos se celebran varias veces al año, como el Día Internacional del Gato o el Día Mundial de las Aves Migratorias. Además, hay días populares que generan muchísimo más interés que los oficiales como el del abrazo, la sonrisa, el beso, la amistad o el hermano. Y, por último, hay días para casi todo: gastronomía, animales o profesiones. ¿Se te ocurre alguno?