La natalidad en España registra mínimos históricos: motivos y retos para revertir la caída de nacimientos

Esta semana se ha publicado un dato que llama la atención. El INE ha publicado los datos de nacimientos en España en 2023 y esto confirma algo que ya sabíamos: cada vez nacen menos niños en nuestro país. Poco más de 320.000 niños nacieron en el último año, un 2% menos que en el año anterior. Un dato que nos coloca en los peores niveles de natalidad desde 1941 -plena posguerra española- y además se mantiene la tendencia a la baja de la última década.

Otra cifra que nos ha llamado la atención de este estudio ha sido el número de fallecidos en 2023. Murieron 435.331 personas, un 5,8% menos que en 2022. El cálculo es fácil: nacen menos personas respecto a las que mueren, lo que técnicamente se conoce como saldo vegetativo negativo.

Con estos datos, nos colocamos a la cola de la natalidad en Europa donde la media de hijos por unidad familiar ronda los dos mientras que en España apenas llegamos a uno.

Diego Ramiro es director del Instituto de Economía, Geografía y demografía del CSIC y en 'Por fin no es lunes' explica por qué, aunque la natalidad lleva a la baja casi una década, tras la pandemia se ha agravado.

El no nacimiento de niños afectará al sistema productivo español que necesitará cada vez más trabajadores, algo que muchos temen que no se pueda sostener. El experto asegura que a pesar de que no nacen niños en nuestro país, España tiene la población "más numerosa que ha tenido nunca, con más de 48 millones de habitantes" y hacia lo que vamos es hacia una "sociedad más diversa" en la que espera que se mantengan "los flujos migratorios".

"Tenemos que entender que la sociedad española va a ser cada vez más diversa y no va a ser la que teníamos en los años 70, 80 o 90. Ese es el cambio que se va a producir", sostiene.