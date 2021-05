Los mejores artistas españoles que no ganaron Eurovisión

Este sábado 22 de mayo se celebra la 65 edición del Festival de Eurovisión en el Ahoy Rotterdam, donde Blas Cantó va a representar a España con la canción [[LINK:EXTERNO|||https://www.ondacero.es/noticias/cultura/eurovision-2021-asi-voy-quedarme-cancion-que-blas-canto-representara-espana_2021022160325ba5c092770001d9bbf2.html|||‘Voy a quedarme’]]. Será una noche de palomitas y televisión y muchas familias y amigos se van a juntar para disfrutar de la gala. En Por fin no es lunes no podíamos, en un día como el de hoy, no hablar de Eurovisión y por eso mismo hemos pensado, vamos a pasar un buen rato. Pero vamos a hacerlo a través de los que no ganaron el festival, a través de un homenaje a los que no triunfaron o a los que, a pesar de llevar muy buenas canciones, quedaron en el anonimato.

Desde Salomé y Massiel, las grandes triunfadoras españolas, hasta Los TNT, Remedios Amaya o Rosa López, quienes, junto a todas las candidaturas españolas se han recogido en ‘Yo tampoco gané Eurovisión’ un libro escrito por Javier Adrados y Patricia Godes. Con ellos charlamos en Por fin no es lunes y descubrimos todos los secretos de los artistas que no llegaron a ganar Eurovisión, con los que han hablado para componer este libro.

La polémica actuación de TNT en 1964 en Dinamarca, el episodio racista con Remedios Amaya, la norma de Paloma San Basilio respecto a Eurovisión, los artistas de los que no supimos nada más después de actuar en el festival... Descubrimos algunas de las anécdotas más sorprendentes de este evento e intentamos dilucidar los porqués de la mala marcha de España en las últimas ediciones. ¿Qué ocurrirá con Blas Cantó?