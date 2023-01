María Nicolau: "No saber freír un huevo es analfabetismo de algún modo"

Ahora las recetas están a golpe de búsqueda en Google, pero esto de los libros de cocina es casi tan antiguo como la propia escritura. Ya en el 1800 antes de Cristo existía un poema sumerio dedicado a Ninkasi, el dios de la cerveza, en el que se detallaba cómo había que preparar esta bebida. En las tablas de Babilonia se han encontrado recetas y en el Siglo I después de Cristo un cocinero romano llamado Marco Gavio Apicio escribió el libro de cocina (tal y como hoy los conocemos) más antiguo de Europa: El Apicius, que tenía más de 500 recetas. Pues 20 siglos e innumerables libros de cocina después, la cocinera María Nicolau viene a revolucionar los libros "de cocinar" con su 'Cocina o Barbarie' (Ed. Península).

Un libro que dice cosas como: “Acumular recetas como si fueran ejercicios de caligrafía y ejecutarlas no es cocinar, sino obedecer” o “no hay que saber cocinar para seguir instrucciones de forma eficiente”. Y es que la cocinera catalana María Nicolau defiende que la cocina no empieza buscando una receta, sino con las decisiones que tomamos al comprar. Es decir, menos recetas y más despensa. En Por fin no es lunes charlamos con ella sobre su particular visión de la cocina y el valor de las recetas tradicionales y la cocina de nuestras abuelas.