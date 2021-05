María Luisa Merlo, sobre la obra 'Mentiras inteligentes': "El público lo ha pasado bomba con la historia"

María Luisa Merlo nació en el seno de una familia de actores. Podría decirse que se crio detrás de los escenarios. Quizás por rebeldía, o simplemente por llevar la contraria, empezó su carrera artística como bailarina, pero pronto la profesión familiar se cruzó de nuevo en su camino y, en contra del consejo de su padre, decidió transitar la senda de la interpretación.

Su padre, que algo sabía de esto, le dijo que, en la España de aquella época, "los actores no pasaban fronteras", que "había cambiado el idioma universal que era el baile por una profesión con la que iría solo de Irún a Algeciras". Y eso es lo que ha hecho esta actriz, cruzarse el país entero de escenario en escenario y delante de las cámaras de cine y televisión, ganándose el cariño de crítica y público. También llegó a traspasar fronteras ejerciendo este oficio.

A sus casi 80 años, María Luisa Merlo sigue en plena forma y con ganas de seguir dedicándose a la profesión que le vio nacer. Ni el confinamiento, ni el duro golpe de la pandemia a la cultura han podido con ella.

'Mentiras inteligentes'

Este viernes 21 de mayo se estrenaba en el Teatro Amaya de Madrid 'Mentiras inteligentes'. La pandemia no ha conseguir apartar a María Luisa Merlo de la interpretación. Nos cuenta cómo han sido estos meses previos al estreno de la obra: "He seguido trabajando, excepto en el confinamiento, que fue tremendo y no se podía ir actuar en ninguna parte. Con 'Mentiras inteligentes' he recorrido España. He estado en San Sebastián, en mi tierra valenciana, en miles de ciudades que son pequeñas, pero el público tiene muchas ganas de pasarlo bien. Han acudido a montones".

Merlo dice que la función es "muy buena" y "divertida", pero a su vez "muy inteligente", como indica su propio título. El papel que interpreta se centra en una mujer con una larga experiencia en esto de las relaciones y que empieza a sospechar que algo no va bien en el matrimonio de su hijo. "El público lo ha pasado bomba con la historia", asegura.

Además, cuenta que el público en el teatro ha cambiado: "Está cada vez mejor, más maravilloso y educado. Ya no tosen. Tampoco se escuchan los móviles", declara.

'Mentiras inteligentes' es una comedia que habla sobre las parejas y la búsqueda de la felicidad. Sin embargo, dice que para ella la vida en pareja no ha sido fácil: "No he sido muy feliz porque no estaba capacitada para estar en pareja. Era hija única, buscaba a mi padre y encontraba a unos hijos estupendos en las parejas. Me hecho la culpa a mí misma. He sido muy rebelde".

María Luisa Merlo revela quiénes son sus grandes referentes: "Me tengo que acordar de mi padre, de la madre de Carlos Larrañaga, de Amparo Rivelles… Una gente muy honesta, algo que para mí es muy importante".

A sus casi 80 años, Merlo dice que no quiere pensar aún en una retirada. “Cuando me vea sin condiciones me marcharé, pero hasta entonces no. De memoria estoy maravillosa y de movimientos estoy estupenda”, señala.