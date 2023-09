Mar Galcerán, primera diputada con síndrome de Down: "Hay mucho infantilismo con las personas con capacidades diferentes"

Ya era hora de creer, de confiar y conocer. De romper con estereotipos y decir las cosas claras: todos somos capaces. Con trabajo, con esfuerzo y sobre todo con vocación y personas que crean en ti.

Y así, cumplir sueños. Ella ya ha sido la primera en otras ocasiones, por ejemplo, cuando superó las primeras oposiciones en España para personas con capacidades diferentes o cuando fue representante de la entidad social Asindown. Y ahora ha conseguido ser diputada en las Cortes de Valencia.

Claro, cuando alguien tiene esa convicción, cuando lleva 26 años trabajando en la función pública: trece como interina en la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Desde 2010 con plaza de subalterna en la Conselleria de Bienestar Social, en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y estando, actualmente, en la Conselleria de Sanidad y Salud Pública. Cuando tiene ese recorrido, al final llega a la meta.

Sus dotes de corredora han hecho que tenga fondo, mucho aguante, con su arte habiendo sido fallera mayor hasta en dos ocasiones y esa vocación por servir a la ciudadanía la ha llevado a donde quería. Y ha sabido usar lo amargo de sentirse desplazada en algunos momentos de su vida, para convertirlo en fuerza. En ganas de seguir avanzando como sociedad hacia una plena integración.

Mar Galcerán es la primera diputada con síndrome de Down y afronta esta nueva etapa de su vida con "orgullo y alegría, pero también con preocupación al tener mucha responsabilidad".

Mar cuenta que comenzó en política "siendo muy joven" y siempre ha colaborado en todas las iniciativas de su partido: el PP.

Asegura que en su carrera se ha encontrado a personas que siempre le han apoyado, y otras que la han juzgado antes de conocerla: "daban por hecho que no era capaz y que simplemente me habían puesto ahí".

La diputada defiende que son ese tipo de prejuicios los que hay que erradicar, no solo en política, si no a nivel social. "La visión de la sociedad sobre las personas con capacidades diferentes debe cambiar; hay mucho infantilismo", señala. "No somos angelitos, ni todos somos muy cariñosos", añade.

Sobre su nuevo cargo explica que su objetivo es "hacer mi trabajo lo mejor que pueda" y asegura que sigue siendo "la misma persona, pero con un nuevo reto".