Laura Nicholls vuelve al baloncesto: "Lo más importante en la vida es estar tranquilo con las decisiones que uno toma"

Es la hora de los míticos en 'Por fin no es lunes'. Míticos del deporte, de la música, del periodismo, y este es el mejor momento para hablar con toda una medallista olímpica. Tres veces campeona de Europa de Baloncesto y medalla de plata y bronce en los mundiales. Ella forma parte de una de las mejores generaciones de jugadoras de la selección Española de baloncesto de todos los tiempos. Pero poco antes de los Juegos Olímpicos de Tokyo de 2021, justo después de recibir la llamada del seleccionador nacional diciéndole que contaba con ella, Laura Nícholls toma una de las decisiones más importantes de su vida personal y profesional: necesita retirarse durante un tiempo.

A su abuelo le acababan de diagnosticar un cáncer, y ella suelta el balón para sostener y cuidar a su familia. Se enfrenta, seguramente, a uno de los retos más difíciles de su vida, dejar el deporte durante un tiempo. No debe de ser nada fácil para un deportista de élite compaginar los viajes, los compromisos de su club, la responsabilidad olímpica, con atender a la vida.

Durante más de dos años Laura ha estado al lado de su familia y lo ha hecho hasta el final, porque una gran deportista como ella se queda hasta el final del partido, y así lo hizo también con su abuelo. Y quién le iba a decir que volvería a encontrar la forma y las ganas de volver a jugar con esa misma ilusión que tenía con 14 años cuando descubre el baloncesto por primera vez. Por que sí, ha vuelto ahora mismo a ser jugadora de baloncesto en el Club de Baloncesto Leganés.

El mensaje que lo cambió todo

El 4 de mayo de 2021, Laura publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: "He decidido que, tras más de 20 años dedicando mi vida a este maravilloso deporte, ha llegado el momento de parar. No tiene por qué ser un adiós definitivo, pero situaciones personales no me permitirían acudir a la llamada de la Selección con la concentración y energía necesarias para afrontar unas citas tan exigentes como las del próximo verano. No sería justa con mis compañeras ni con los aficionados que siempre nos han apoyado".

Unos meses después reconoció que ese parón se había convertido en retirada: "Me ha costado aceptar que sí me he retirado y es definitivo", decía, pero ahora ha vuelto a vestirse de corto para regresar como jugadora al Club de Baloncesto Leganés.

"Decidir parar no me costó ni cinco segundos"

"Vuelvo muy diferente, pero con más ganas que antes, muy ilusionada y con ganas de ser mejor de lo que era antes", asegura en su entrevista con Jaime Cantizano.

Reconoce que tomar la decisión de parar no le costó "ni cinco segundos" porque tuvo una sensación de que llevaba muchos años dejándose a sí misma de lado: "Tenía una situación familiar desfavorable, se casaba mi mejor amigo, mi abuelo estaba malo y dije 'no puedo más, no puedo seguir posponiendo mi vida o dejando de lado mis obligaciones como amiga, nieta y persona, así que necesitaba un descanso porque estaba ahogada".

Asegura que "lo más importante en la vida es estar tranquilo con las decisiones que uno toma" y afirma que ella sabía que si no pasaba estos últimos años con su abuelo, sería algo que no se perdonaría nunca porque ya le había pasado con otro familiar con el que no pudo estar porque se encontraba lejos jugando: "Al final somos deportistas unos años, pero personas toda la vida".