Julio y Miguel Gallego, padre e hijo de distintos partidos políticos: "La familia está por encima de los partidos"

Julio Gallego es alcalde de Samos (Lugo) desde 2017 "bajo las siglas del Partido Socialista" aunque, explica, "entiendo que no soy miembro del partido" porque ha dejado de pagar las cuotas. Él ha decidido no presentarse a las elecciones del 28 de mayo porque "en parte estoy cansado, ya son bastantes años y la política municipal da mucho trabajo" porque "no paras en todo el día", asegura. El punto curioso de su historia viene de la mano con la posibilidad de apoyar a otro partido político, el Partido Popular. Esto se debe a Miguel Gallego, su hijo.

La sangre o el partido

Para el próximo 28 de mayo, los planes de Miguel Gallego serían "presentarse por el Partido Popular y ganar las elecciones", un momento en el que se convertiría en el sucesor de su padre en la política y que podría crear ciertas tensiones porque "yo soy una nueva generación, soy una persona joven y entonces, claro, yo vengo con otros ideales más modernos", respecto al enfrentamiento entre la política tradicional y de vanguardia.

"No queda otra, habrá que apoyar a la familia que está en primer lugar, los partidos son aparte", opina Julio Gallego, unos hechos que no sabe si a su partido "le ha sentado bien o mal" pero "tampoco es que esté muy contento con el funcionamiento que tiene, sobre todo con lo rural" como es el caso de su ayuntamiento que "está abandonado y se hace lo que se puede pero realmente no trabajó -el PSOE- como tenía que haber tabajado". "También me retiro por el descontento con la política que se hace con los ayuntamientos determinados, no con todos, pero con algunos en concreto", puntualiza.

El afán de Miguel Gallego por la política no solo podría venir de su padre, puesto que su madre era secretaria del Partido Socialista en Samos y, también ha dejado el partido, porque "toca la familia y hay que cambiar el rumbo, no queda otra", explica el padre. Además, el abuelo paterno del candidato a la alcaldía de Samos fue alcalde pero por otro partido conocido como Coalición Gallega y después estuvo como concejal del Partido Popular muchos años.

"Toca la familia y hay que cambiar el rumbo, no queda otra"

Alcalde con 25 años

Miguel Gallego comenta: "yo tengo muchas ideas a día de hoy pero sobre todo, en lo que más me quiero centrar es en la fijación de población, en la introducción de nuevas tecnologías y en el apoyo al sector agropecuario porque, al fin y al cabo, en estos Ayuntamientos es principalmente en lo que se basa, es su motor económico. También tenemos el Camino de Santiago francés en este caso que también tendremos que trabajar en ello, en darle más promoción".

Política municipal

La política municipal en comparación con la regional y la nacional, es muy diferente en el modo de trabajar, la forma de llegar a los electores, los motivos de los votos y la forma de gestionar el ayuntamiento. Según cuenta Julio Gallego, "se trata de resolver los problemas a la gente y estar en contacto con ella día a día", un trabajo en el que "también te vota por la persona, no te votan por las siglas".