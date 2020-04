José María O'Kean: "La economía es un barco mercante, no un interruptor"

'Esto no tiene que parar' es una iniciativa empresarial de apoyo a quienes mantienen viva la economía. Empresarios, economistas, personalidades de la cultura y el humor, como El Monaguillo, participan en la campaña. En Por fin no es lunes hablamos con uno de sus promotores: José María O'Kean, C atedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

"Hay que repensar las cosas, ha cambiado mucho el espacio digital... gente que no quería comprar por internet está haciéndolo y los empresarios que lo veían como lejano tienen que verlo como prioritario", reflexiona José María O'Kean. Lo prioritario es la salud, pero la economía no puede parar. "La economía no es como un interruptor que se apaga y enciende, sino como un barco mercante", asegura. "Si paramos la economía más de lo esencial muchas empresas no van a poder salir adelante después", razona el economista.

"El proteccionismo que hemos vivido y que ha llevado a la elección de Trump como presidente o al brexit, va a ir a más", considera O'Kean. "Si las empresas desaparecen no hay trabajo y eso tenemos que tenerlo presente", reflexiona el economista. Asegura O'Kean: "Necesitamos más empresas y más grande, y hay un mensaje de desprecio erróneo a las empresas y los empresarios".

Se pregunta el economista por el futuro. "¿En noviembre estaremos recuperados?", se cuestiona. Dependerá, según su opinión, en las medidas que se empiecen a tomar ahora. "Vamos a entrar un tramo de déficit público muy alto... depende de cómo nos trate Europa, del acuerdo al que lleguemos para evitar entrar en otra recesión tan fuerte", explica. El futuro es incierto, pero la economía no puede parar.

Seguro que te interesa...

'Esto no tiene que parar', la iniciativa empresarial de apoyo a quienes mantienen viva la economía