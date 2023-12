Íñigo Pirfano tiene la cura para combatir la 'aburriditis' y la 'narcisitis': una nueva melodía para 2024

Tenemos al mundo enfermo. Padecemos un grave caso de 'aburriditis' con síntomas agudos de 'narcisitis' crónica. Vamos, que estamos aburridos y somos narcisistas, un claro diagnóstico que nos lleva al individualismo. Lo hacemos todo solos.

Nos hemos contagiado el 'yo, mi, me, conmigo' y esta podría ser la melodía de nuestro tiempo: 'All by myself'. Pero tranquilos, existe cura y no, no tenemos que tomarnos una pastilla o inyectarnos un antídoto, tenemos que poner bien la oreja, afinar el oído y re-aprender a escuchar.

Quien haya afinado se habrá dado cuenta. La versión de Celine Dion está basada en este segundo movimiento del concierto para piano de Serguéi Rajmáninov, interpretado, en esta pieza, por Yuja Wang.

Abramos el oído, porque si ponemos atención vamos a descubrir que la música nos habla. Tiene un mensaje profundo para cada uno de nosotros y hay que hacer el esfuerzo por descifrarlo. Elevarnos con la pieza, sentir su excelencia y volver a tocar tierra para contarlo.

Teniendo en cuenta que, aún sin escucharlo, todo suena, incluso el buen rollo, el ambiente, la actitud se perciben dentro de una melodía. Y sí, ese sonido nos transforma, penetra en nosotros, pero no podemos recibirlo si estamos enfermos. Por eso, necesitamos la cura. Y esa cura es: una nueva melodía para el mundo que hoy queremos encontrar con Íñigo Pirfano, escritor, ponente, divulgador musical, filósofo. Actual director y titular artístico de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil (Ecuador), fundador de la Orquesta Académica de Madrid y Premio Liderazgo Joven de la Fundación Rafael del Pino.