Goyi, la madre coraje que estudió y se graduó junto a su hijo con discapacidad

Gregoria Gómez y Víctor Cobo sonmadre e hijo. Se llevan 32 años. Ella tiene 56. Y él, 24. Pero los dos han ido juntos a la Universidad y han estudiado Administración y Dirección de empresa. Tambien se han graduado al mismo tiempo.

Durante cinco años lo han compartido todo: apuntes, trabajos y nervios...y han sido los mejores compañeros de clase.

Ella se matriculó con 51 años para ayudarle a él. Y él se matriculó para cumplir su sueño. La distrofia muscular de Duchenne que padece Víctor no ha supuesto un freno en sus estudios. Ahora los dos, se han graduado y han sido galardonados. En el caso de Goyi, ademas, por su actitud ejemplar.

¿Cómo empezó todo?

Goyi explica que cuando fueron "a la jornada de puertas abiertas de la Universidad, le pregunté a la Decana si podría acompañarle cuando fuera a la biblioteca y ella me dijo que por qué no me apuntaba yo haciendo el acceso para personas de más de 45 años. Aprobé, Víctor aprobó la Selectividad y los dos empezamos las clases en septiembre".

A partir de ahí, y muchas clases y exámenes después madre e hijo han conseguido graduarse en ADE. Víctor ha sacado mejores notas, eso sí. Él ha obtenido de media un 7,17 y Goyi un 6,66.

Así es la enfermedad que padece Víctor

La distrofia muscular de Duchenne es un tipo de distrofia muscular que empeora rápidamente. Se trata de un trastorno hereditario que implica una debilidad muscular y que está provocado por un gen defectuoso para la distrofina (una proteína en los músculos).

Goyi explica que su hijo "nació bien y a los tres años le diagnosticaron la enfermedad. A los nueve años le operaron del talón de Aquiles y a partir de ahí, dejó de andar. Ahora depende de una silla de ruedas y va perdiendo fuerza paulatinamente".