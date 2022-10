Francisco Carrión, periodista: "El Ejército egipcio y los islamistas conspiraron para que los jóvenes no tuvieran un futuro"

Egipto y El Cairo representa mucho en la historia del hombre y desde hace décadas, es un gigante de 20 millones de almas que viven en el caos, que no duerme. Un país inquietante que al mismo tiempo nos apasiona.

Francisco Carrión es un periodista que ha vivido más de diez años en El Cairo. Primero con una beca de La Caixa y la Agencia EFE y después como corresponsal de 'El Mundo'. Ahora, ha publicado el libro 'El Cairo, vidas en el abismo', donde a través de varios personajes nos muestra cómo es la vida en la capital de Egipto.

"En el Cairo jamás ves las calles vacías. Desde que he vuelto a Madrid, echo de menos aquel bullicio", confiesa. Carrión fue a El Cairo poco antes de que estallasen las protestas árabes conocidas como 'Primavera Árabe' en 2010. "Lo cuento a través de personajes en el libro. Hubo 18 días en los que diferentes egipcios se encontraron en la plaza Tahrir (liberales, seculares, religiosos, conservadores, ultraconservadores...). "El cambio no fue posible porque se aliaron fuerzas muy poderosas. El Ejército egipcio y los islamistas conspiraron para que los jóvenes no tuvieran un futuro", explica el periodista.

Hoy en día "hay decenas de miles de personas encarceladas, exilios...es un país absolutamente devastado". "Con este libro quiero mostrar que todos queremos lo mismo como seres humanos: vivir bien, ser felices en el lugar en el que nacemos y tener unos derechos consolidados", asegura Carrión.