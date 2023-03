Eva Tormo: "La mayoría no sabemos lo que pagamos en nuestra factura de agua"

En la Fundación Canal estamos volviendo a nuestros orígenes, somos agua. Las propiedades del agua son muy importantes para la vida pero la gestión que se hace de este recurso reclama de mucho conocimiento sobre el gran elemento que es, y cuidado. Si hemos entendido esto y que sin beber agua no podríamos sobrevivir más allá de tres o cuatro días, entenderemos también que el uso que hacemos del agua en un país, en una región, no debe distar mucho de cómo se organiza el agua de nuestro organismo. El epicentro del sistema circulatorio del agua en la Comunidad de Madrid se podría encontrar en la Fundación Canal, un centro donde se estudia, se investiga, se hacen propuesta muy interesantes para el presente y el futuro en defensa del agua como bien cultural, fuente de vida y como recurso escaso y vulnerable en el fomento de su gestión sostenible. Todo ello dirigido por Eva Tormo, directora gerente de la Fundación Canal.

Fundación Canal

Eva Tormo explica que "en la Fundación Canal trabajamos un equipo privilegiado que nos dedicamos a cercar el conocimiento y a generarlo, y acercarlo a las personas" donde "en todos los temas" como en los de arte y cultura o la innovación ambiental intentan que "a través de la música, a través de las exposiciones, a través de las conferencias, a través de debates, estudios de investigación o actividades infantiles" las personas lleguen a un punto que "no solo se divierten sino que además aprenden".

Por otra parte, la directora cuanta que "hay que buscarse un espacio" que ellos han hecho "con unos formatos aportando contenidos de mucha calidad, con unos formatos muy pensados y con unas puestas en escena que casi el mensaje expositivo compite con los propios contenidos" gracias a la utilización de lenguajes tecnológicos y audiovisuales. Esto, enfatiza, sirve de gran ayuda para llegar a los más pequeños en los que recae "las posibilidades de que este mundo sea un poco mejor" porque tienen "la capacidad para aprender cada día".

"El agua no es infinita y tenemos que tratarla bien"

"Yo creo que todo lo que tenemos a nuestro alcance no lo valoramos, y no nos olvidemos que la mayoría de las personas no sabemos lo que pagamos en nuestra factura de agua. Cae del cielo, la vemos, a veces en abundancia, a veces en escasez" y el hecho de tener agua en diversas actividades "hace que no nos demos cuenta que la importancia que tiene, solo lo echamos de menos cuando nos falta y cuando tenemos lluvias torrenciales y desastres naturales", opina la directora gerente de la Fundación Canal. Por ello, asegura, "nosotros tenemos que tener precisamente esa misión, ayudar al Canal de Isabel II que es la empresa más importante medioambiental de este país, y que hace que el ciclo integral del agua se complete y por lo tanto tengamos ese agua de tantísima calidad en la Comunidad de Madrid", pero comenta la necesidad de tener que trabajar porque, afirma, "el agua no es infinita y tenemos que tratarla bien, tenemos que cuidarla bien y tenemos que saber que somos los mayores responsables de ese cuidado y garantizar a las generaciones futuras que van a disponer del mismo agua que van a disponer del mismo agua que hemos tenido nosotros".

Gestión del agua en la Comunidad de Madrid

Para finalizar, Tormo argumenta "el patrimonio que tenemos en la Comunidad de Madrid respecto al agua es excepcional. Tenemos presas, tenemos estaciones de depuración, tenemos estaciones de tratamiento de agua, tenemos depósitos elevados, tenemos una estación elevadora" por lo que "las visitas que se pueden hacer en la Comunidad de Madrid para conocer el patrimonio hidráulico, hídrico y natural de la comunidad son excepcionales" donde "va a aparecer el Canal de Isabel II porque todos esos espacios, ese patrimonio, esas instalaciones hay que cuidarlas y dedicarle muchos recursos".