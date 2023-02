El empeño del arqueólogo que salvó el yacimiento 'Villa Antiopa'

Por fin no es lunes se ha desplazado hasta Málaga para realizar el programa desde el Rincón de la Victoria, lugar en el que se ubica el yacimiento 'Villa Antiopa', que nos explica muy bien qué ha ocurrido en este lugar en los últimos siglos. Para ello, hay que hablar con Juan Bautista Salado, arqueólogo de vocación y también de profesión. Este yacimiento es resultado de su insistencia, de querer poner en valor algo en lo que llevaba mucho tiempo pensando y trabajando.

"Yo tengo dos hijas biológicas y siempre digo que esta es mi tercera hija porque hemos pasado por todas las fases posibles desde que se descubrió la villa, se excavó, se investigó y se ha musealizado. Y en todo esas fases he estado yo", comienza diciendo.

Continúa asegurando que esta villa romana es un ejemplo de "cómo no se tienen que hacer las cosas, de lo mal que se hacen las cosas, pero también lo bien que se hacen". Explica que desde donde se está realizando la entrevista, se ve una parte original que está "destruida por la máquina que inició las obras del edificio" situado justo encima del yacimiento. ¿Y por qué se destruyó por la máquina? "Porque en el Plan de Ordenación Urbana del Rincón de la Victoria, esta parcela no estaba protegida a pesar de tener miles de indicios de que había algo".

Por eso, añade que lo primero que hay que reivindicar es que los "yacimientos arqueológicos en los términos municipales de toda España tienen que tener sus cartas arqueológicas y los yacimientos protegidos para que no ocurran estas barbaridades. Si no llegamos a estar encima del desarrollo de la obra, esta maravilla no la podríamos ver".