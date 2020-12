'Desallegados' y sin libro de familia: La incertidumbre navideña de las parejas que viven en países diferentes

¿Qué es una familia? ¿Todos somos familia o hay que ‘ganárselo’ legalmente’? Según el diccionario de la Real Academia Española, una familia es “un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas”. En España, la Constitución recoge la institución del matrimonio como figura legal para establecer ese “parentesco” que da lugar a una familia.

Y aunque no hay una ley a nivel nacional que las regule (sí en cada comunidad autónoma), también existen las denominadas parejas de hecho, que legalmente tienen menos derechos y obligaciones que un matrimonio, pero sí que se considera una unión a nivel legal. Pero ¿qué ocurre con las parejas que no son ni matrimonio ni pareja de hecho?

Esta semana, hemos conocido gracias a un artículo de nuestra compañera Marta García Aller en El Confidencial, la historia de una pareja que no es de hecho, que pronto se convertirá en matrimonio, pero que por no ser hoy ni lo uno ni lo otro, no podrá pasar la Navidad junta. Ella es Marta Rebolledo, vive en Pamplona, y su prometido en Montreal (Canadá). Y aunque este verano él le pidió matrimonio, el consulado de España le niega el derecho a viajar a nuestro país en esta situación de cierre de fronteras, porque no los considera ni pareja, ni familia.

También conocemos el caso de Eugenio Fernández, un pontevedrés de 29 años, y su pareja Mary, de 24, que vive en Otawa (Canadá). Él fue a Canadá por un programa gubernamental para trabajar en la embajada de España en Canadá. A las pocas semanas conoció a Mary. No han llegado a convivir.

El programa acabó en diciembre de 2019 y volvió a España. En febrero de 2020, antes del confinamiento, viajó a Canadá para verla. Volvió a España antes del confinamiento. Se pudieron ver en verano. Ahora llevan 3 meses y medio sin verse y quiere que ella venga a España, para pasar unas Navidades largas. Sin embargo, al que en el caso de Marta, el consulado español en Ottawa le deniega el permiso para viajar.

Ha presentado un dossier (50 páginas) con facturas comunes, vuelos, fotografías. En su caso dicen que no está justificado porque tienen que haber convivido un año juntos, aunque esto no está estipulado en ningún sitio.