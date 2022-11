Centrales nucleares: ¿Son el futuro energético de Europa?

¿Se puede mantener nuestro desarrollo económico y tecnológico actual y a la vez evitar el impacto tóxico en la biosfera? Actualmente el 80% de la producción de energía mundial proviene de los combustibles fósiles y renunciar a ellos, supondría también renunciar a nuestro crecimiento económico, a nuestras comodidades y a los avances tecnológicos de las últimas décadas.

En este escenario: ¿cómo podemos transitar hacia un modelo energético más sostenible asegurando el suministro, velando por la justicia energética y sin provocar un gran impacto en el crecimiento económico?

Hay voces que apuestan por la energía nuclear. En Europa países como Alemania han vuelto a mirar a la energía nuclear, y la propia Agencia Internacional de la Energía afirmó en 2019 que "es esencial el aumento en un 80% de la producción de energía nuclear de cara al año 2040 si realmente pretendemos conseguir los objetivos climáticos.

Alfredo García, ingeniero y conocido en redes como 'operador nuclear', es partidario de esta opción y sus argumentos generan en redes un intenso debate.

Parece que jugar al equilibrio entre lo sostenible y el desarrollo económico es imposible hoy en día. "Estamos en una situación en la que debemos mitigar el calentamiento global. Sabemos que está aumentando la temperatura media del planeta y eso va a tener importantes repercusiones en todos los aspectos, especialmente para los más desfavorecidos", explica el experto.

"Va a aumentar la sequía, el nivel del mar en algunas regiones, se van a intensificar los fenómenos atmosféricos y eso es inminente. No podemos frenarlo, solo podemos mitigarlo". "Por otro lado debemos generar el suministro energético. Pero hay un tercer dilema: no podemos dejar a nadie atrás. Hay 800 millones de personas en el mundo sin acceso a la electricidad y se calcula que 3 millones de personas pierden la vida al año por los fuegos domésticos, y no por quemarse, si no por respirar ese aire sucio", señala el ingeniero.

No podemos frenar el cambio climático, solo podemos mitigarlo

Y ¿cuál es la solución? Alfredo García apuesta porque todos reduzcamos "el consumo de combustibles fósiles de forma coordinada". Es ahí dónde la energía nuclear entra en juego. Sin embargo hay mucha precaución a la hora de abrir el debate sobre esta energía. ¿Por qué?

"Estar en contra de la energía nuclear se ha utilizado durante muchos años para obtener votos, y estar a favor, no ha dado votos", apunta el experto. "También se ha hablado mal de la energía nuclear por intereses económicos de los productores de petróleo, de gas e incluso de algunos productores de renovables".

En este proceso de tránsito hacia el consumo de energía sostenible, ¿ningún país europeo puede alejarse de la energía nuclear? "Tecnológicamente en España sí es posible, pero a costa de quemar muchísimo más gas natural, aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, la polución atmosférica, la dependencia del exterior y el precio de la electricidad".

En esta carrera a contrarreloj buscando la energía sostenible, pero a la vez intentado mantener en el desarrollo económico: ¿En qué punto está España?

"España está en un buen punto de partida en la transición energética si no cerramos las centrales nucleares". "Se está apostando por las energías renovables pero la producción eléctrica va a demanda porque tenemos muy poca capacidad de almacenamiento", señala.

Asimismo, Alfredo García destaca la importancia de China en este proceso. "Es esencial que se sume a este cambio y está en ello". "Dentro de poco será la primera potencia en energía nuclear y también lo está haciendo con las energías renovables".