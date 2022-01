Cecilia Bartolomé, Premio Feroz de Honor 2022: "Sigo peleando por demostrar que las mujeres somos superiores al hombre"

Ella, junto a Josefina Molina y Pilar Miró fueron las primeras mujeres en querer ser directoras de cine en la Escuela Oficial de Cine de Madrid a finales de los años 70. Por aquel entonces, ya hablaba en sus cortos del aborto, la vida sexual de las mujeres o sobre Bárbara, una mujer que decide decirle a su marido que le deja para empezar una nueva vida.

De fuertes convicciones, defiende el diálogo con todos y el uso del humor. Cecilia Bartolomé recibió este sábado por la noche el Premio Feroz de Honor, un galardón que agradeció de la siguiente manera:

"Todos los disgustos se te olvidan cuando ves tu obra. Es como cuando estás embarazada y lo pasas muy mal -bueno, esto los caballeros no lo saben-, pero las señoras saben que lo pasas fatal, y luego cuando tienes al bebé en brazos, se te cae la baba y es maravilloso. Es un poco lo que nos pasa con una película. Estoy orgullosa de todo lo que he parido. Este premio me ha llegado al alma en un momento de mi vida en el que ves pronto el final y piensas que has terminado. Pues no, no he terminado. Mira por donde. Todavía estoy aquí y me dan un premio", aseguró.

En Por fin no es lunes, la directora de 81 años afirma que le encanta haber recibido un premio con ese nombre porque "feroz es una palabra preciosa": "Me emociona muchísimo que a mí vejez todavía me puedan dar un Premio Feroz, estoy encantada de que se acuerden todavía de mí".

Constante, luchadora, reivindicativa, trabajadora...¿y feroz?

Cecilia Bartolomé dice que podría ser considerada "feroz" dependiendo de cómo se entienda ese adjetivo: "Feroz para luchar por las cosas, sí. Feroz para entrar aporreando la puerta de un ministro, pues sí. No sé si es feroz, atrevimiento o tontería, pero sí hay una cosa cierta: me decían que nadie se cruzase en mi camino si consideras que realmente están violando tus derechos".

Afirma que aunque ha seguido haciendo cosas, a partir de cierta edad está "un poco cansada de luchar". No obstante, recuerda que sigue peleando por el sexismo y por demostrar "que las mujeres no es que seamos iguales al hombre, sino que somos superiores. Si todavía estoy en este estado, comprenderás que los 81 años no me sientan del todo mal".