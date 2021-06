Carlos Álvarez sobre la ópera: "Somos los últimos analógicos. Cantamos sin red, utilizando la capacidad de proyección de nuestra voz"

Imagínense que tienen que interpretar a una mujer que es una matriarca napolitana llamada Mamma Agata, en una comedia que parodia Las conveniencias e inconveniencias teatrales y que ustedes son hombres. Es el reto al que se ha enfrentado Carlos Álvarez, barítono español que ha adaptado su poderosa voz al personaje de la obra de Donizetti en el Teatro Real.

Y es que Mamma Ágata es una mujer con mucho carácter que necesitaba la voz de Carlos Álvarez para hacerse notar. Una voz que le ha llevado a interpretar papeles de malvado casi siempre como Don Giovani. Pero Carlos no les juzga, porque el escenario es un espacio de absoluta libertad y son los personajes los que se expresan a través de él. Lo importante es que sean interesantes y un personaje malo suele tener más conflictos y emociones a desarrollar.

En Por fin no es lunes hablamos con Carlos Álvarez, que nos cuenta cómo ha sido su experiencia en el Teatro Real con “Viva la Mamma. Las conveniencias e inconveniencias teatrales”. En esta ocasión, Carlos se ha tenido que enfrentar a un auténtico desafío porque su papel se salía de su repertorio habitual y porque, además, ha tenido que cambiar de género. "He tenido que deconstruir el canto y alejarme de los cánones del centro lírico. He tenido que cantar mal". Su éxito ha sido arrollador. Asegura que ha recibido piropos de sus compañeros "buscaban a Carlos y sin embargo, veían a la Mamma". El espectáculo echó el telón el pasado 4 de julio.

Ahora Carlos afronta un nuevo trabajo en el que ya está inmerso. En estos momentos, está ensayando La Tosca de Puccini, una obra que le trae buenos recuerdos ya que fue su primera experiencia operística en el Teatro Cervantes de Málaga. En breve, el próximo 4 de julio se estrenará en el Teatro Real.